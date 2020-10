Sporting quer blindar principais ativos: as oito renovações que estão na mira

Aumentar cláusulas de rescisão, acrescentando valor, é o objetivo. Negociações em curso e outras vão começar.

As janelas do mercado de transferências estão praticamente fechadas - os dirigentes leoninos ainda procuram colocar os jogadores excedentários, que estão a treinar-se à parte do plantel comandado por Rúben Amorim -, mas a SAD liderada por Frederico Varandas, segundo O JOGO apurou, já se encontra focada no objetivo de se salvaguardar em termos contratuais com oito jogadores do principal elenco do clube.