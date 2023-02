"Sporting? Quem assistiu ao jogo não percebeu que eram equipas de níveis diferentes"

Midtjylland e Sporting defrontam-se na quinta-feira, na segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa, com início marcado para as 17h45, na Arena Herning, numa partida que será arbitrada pelo eslovaco Ivan Kruzilak.

O treinador do Midtjylland, Albert Capellas, considerou esta quarta-feira que o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa com o Sporting "está a meio" e que, após o empate a 1-1 em Alvalade, "ambos têm hipóteses".

"Para ultrapassar o Sporting, temos que fazer dois jogos. Estamos apenas a metade do caminho. Amanhã [quinta-feira] vamos jogar perante os nossos adeptos e todos esperam que seja uma vantagem", disse Alberto Capellas na antevisão do jogo.

O treinador espanhol do clube dinamarquês considera que "ambas as equipas têm hipóteses [de se qualificar para os oitavos de final] e vão procurar vencer para avançar", pelo que espera "um jogo interessante", em que o fator casa poderá ser importante.

"Temos de marcar mais um golo do que o Sporting. Devemos estar atentos nas áreas, tanto na defesa como no ataque. No futebol, a linha entre ganhar e perder é muito ténue. Temos que lutar muito para que as pequenas coisas influenciem a nosso favor", considerou Albert Capellas.

O central Stefan Gartenmann mostrou-se confiante na obtenção de um bom resultado, quer pelo jogo "bem conseguido" em Alvalade (1-1), como pelo triunfo de segunda-feira em casa do Viborg (4-0), para a 18.ª jornada da liga dinamarquesa.

"Quem assistiu ao jogo em Lisboa não percebeu que eram duas equipas de níveis diferentes. Foram duas equipas iguais e, principalmente depois do intervalo, mostramos que podemos competir ao mais alto nível internacional. Espero que possamos criar outra grande noite europeia", afirmou.

Stefan Gartenmann considerou que "a pressão sobre o portador da bola" foi a chave do jogo em Alvalade, em que o Midtjylland "levou o Sporting a cometer erros", e que essa poderá ser a receita para o jogo da segunda mão na MCH Arena.

A formação dinamarquesa esteve a vencer por 1-0 em casa dos "leões", com um golo de Emam Ashour, aos 77 minutos, mas o capitão Sebastián Coates evitou o pior ao empatar a 1-1 aos 90+4, deixando em aberto a decisão do play-off de acesso aos oitavos de final.

