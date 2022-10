"Mau momento do Sporting? Quando um jogador titular é vendido, faz falta"

William Carvalho abordou o mau momento do Sporting.

O Sporting vive um momento muito delicado, com a eliminação na Taça de Portugal, aos pés do Varzim (1-0), clube que alinha na Liga 3. William Carvalho, antigo jogador dos leões e agora no Bétis, acredita que Rúben Amorim vai dar a volta ao mau momento.

"Eu penso que um jogador, seja ele qual for, se for titular na maior parte dos jogos e for vendido, faz falta. Os jogadores que chegam não têm as mesmas rotinas e demoram mais tempo. Talvez seja o que se passa neste mau momento do Sporting, mas não tenho acompanhado muito os jogos. Penso que o míster Rúben Amorim vai dar a volta por cima com a qualidade que tem e fazer uma excelente época", afirmou o médio internacional português, no âmbito de um encontro virtual promovido por La Liga e Eleven Sports.

No campeonato, o Sporting ocupa o sexto lugar, após nove jornadas, e está a nove pontos do líder Benfica.