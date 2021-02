Sporting prossegue preparação para o clássico com apenas uma baixa

Leões entram em campo no sábado, no reduto do rival FC Porto.

O Sporting cumpriu esta quinta-feira mais uma sessão de treino para o clássico de sábado frente ao FC Porto, referente à 21.ª jornada e com pontapé de saída agendado para as 20h30, no Estádio do Dragão.

Rúben Amorim só não pôde contar com Paulinho, que continua a fazer tratamento e surge como a única baixa para o duelo com o rival azul e branco.

Os leões voltam a treinar à porta fechada na sexta-feira, pelas 10h00, seguindo-se depois a conferência de imprensa de antevisão à partida, a partir das 16h30, no Estádio José Alvalade.