Sporting prossegue preparação para Barcelos com três ausências

Bellerín, Jovane e Daniel Bragança continuam a recuperar de lesão e não foram opção para Rúben Amorim no treino de hoje.

O Sporting treinou na manhã desta segunda-feira com vista a preparar o jogo no reduto do Gil Vicente, referente à 25.ª jornada da Liga Bwin. À semelhança de ontem, Bellerín, Jovane e Daniel Bragança voltaram a estar ausentes, devido a lesão.

Amanhã, em Alcochete, os leões realizam o último treino e às 12h15 Rúben Amorim faz a antevisão ao duelo que está marcado para quarta-feira (20h15).