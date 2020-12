Sporting promove seminário sobre videoarbitragem com Fontelas Gomes presente

Evento para debater futuro do VAR realiza-se a 21 de dezembro. Presença do presidente do Conselho de Arbitragem destaca-se entre vários convidados internacionais.

O Sporting anunciou que, na próxima segunda-feira (21 de dezembro), vai realizar um seminário virtual, intitulado 'VAR Future Challenges', para debater o "futuro" da utilização da videoarbitragem no desporto, com particular incidência no futebol.

O clube de Alvalade assumiu-se, desde a primeira hora, como um defensor da aplicação do VAR no futebol, em prol da verdade desportiva, além da própria publicação das comunicações entre aqueles que operam a ferramenta e o árbitro principal de cada jogo.

Entre as várias personalidades convidadas para o evento, vão estar presentes José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e a diretora executiva de competições da Liga de Clubes, Helena Pires.

A presença de Fontelas Gomes no seminário virtual ocorre poucos dias depois de o Sporting ter feito, a 9 de dezembro, uma exposição ao CA da FPF contra a arbitragem de Luís Godinho e de Artur Soares Dias "pelo desrespeito pelas Leis de Jogo e protocolo do VAR" no jogo com o Famalicão.

O próprio CA, minutos após as críticas proferidas por Frederico Varandas em Famalicão, em função do golo anulado a Coates perto do final da partida que impediu o triunfo dos leões, procedeu à inédita "validação" da interpretação de Luís Godinho através da Imprensa.

Além de Fontelas Gomes e Helena Pires, vão estar presentes Paddy O'brien e Nigel Owens, dois árbitros de râguebi, Keith Hackett, ex-árbitro de futebol, Greg Barkey, árbitro da MLS, Gijs de Jong, secretário geral da Federação holandesa, e Alexander Ernst e Jochen Dree, elementos da Federação alemã.

O seminário virtual 'VAR Future Challenges' será realizado à porta fechada, pelo que não terá publico a assistir, e apenas terão acesso convidados de federações internacionais e jornalistas portugueses e estrangeiros.