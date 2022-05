Sporting prolonga contrato de André Paulo

Guarda-redes passa a estar ligado ao Sporting até 2023

André Paulo vai continuar a vestir a camisola do Sporting na próxima época, depois de ter acertado com o clube a renovação do contrato por mais uma temporada.

O guarda-redes, de 25 anos, terminava o vínculo no final de junho mas assinou até 2023, revelou o emblema leonino que, no canal do clube, exibiu o momento em que o jogador e o presidente Frederico Varandas formalizaram a renovação.

Contratado em 2019 ao Real Massamá, depois de ter feito a formação no Imortal e ter passado pelo Oeiras e Casa Pia (onde trabalhou com Rúben Amorim), André Paulo vai integrar pela terceira época consecutiva o plantel verde e branco.

Nos dois últimos anos André Paulo foi o terceiro guarda-redes na hierarquia, que teve Adán como titular indiscutível e Luis Maximiano, em 2020/21, e João Virgínia, em 2021/22, como segundas escolhas.