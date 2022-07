Sporting procura colocação para os excedentários: Ilori vai continuar na Liga Bwin

Defesa deverá rumar ao clube lisboeta recém-promovido à Liga Bwin. Ao que O JOGO apurou, a probabilidade maior é que se conclua a saída do jogador por empréstimo, mas a saída a título definitivo ainda está em cima da mesa.

Tiago Ilori está perto de reforçar o Casa Pia. O defesa, que militou por empréstimo no Boavista em 2021/22, negoceia com o clube recém-promovido à Liga Bwin, tendo como prioridade voltar a ter minutos e também ficar mais próximo da sua família. A possibilidade de ficar na capital é importante para o jogador de 29 anos que não conta para Rúben Amorim.

Até aqui, ao que O JOGO apurou, a possibilidade do empréstimo de uma época é o cenário mais provável, mas o Sporting tem em cima da mesa a hipótese de deixar sair o defesa de forma livre, reservando parte do passe, o que só acontecerá se Ilori quiser rescindir.

Com contrato até 2024, Ilori implica um gasto acima dos 1, 2 M€ brutos anuais e o Sporting está confiante que pode colocar com facilidade o atleta num empréstimo, face à boa época que realizou no Bessa, no entanto a questão financeira será sempre um problema pelo elevado salário que aufere.

Renan, Doumbia, Eduardo Henrique, Battaglia, Rafael Camacho, Sporar, Luiz Phellype, Plata, Jovane Cabral são outros dos excedentários a resolver e, com o aliviar dos seus salários, a SAD pouparia 10 M€.