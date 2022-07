Sporting prestes a anunciar reforço: rochinha no relvado de Alvalade

rochinha no relvado de Alvalade

Post deixa em aberto apresentação de Rochinha nesta quarta-feira como reforço da equipa de Rúben Amorim

Rochinha está cada vez mais perto de se tornar reforço do Sporting. Nesta quarta-feira, o clube de Alvalade mostrou que a contratação está perto, com um post de uma...rochinha no relvado.

Caso chegue mesmo ao Sporting, Rochinha tornar-se-á no quinto reforço para a temporada 2022/2023, depois de Diogo Abreu, St Juste, Franco Israel e Morita.