Sporting presta homenagem a Silva Resende, antigo presidente da FPF

Silva Resende faleceu ontem, quinta-feira, aos 96 anos.

O Sporting apresentou as condolências à família e amigos de Silva Resende, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e sócio do clube, que morreu na quinta-feira, aos 96 anos.

Silva Resende foi também jornalista, tendo sido diretor do jornal A Bola, e o 28.º presidente da FPF, entre 1983 e 1989, incluindo o polémico período do caso Saltillo, relacionado com a presença portuguesa no Mundial México'1986, além de ter tido assento no Comité Executivo da UEFA.

Sócio do clube leonino desde 23 de fevereiro de 1950, jurista de formação, foi membro do Conselho Leonino entre 1980 e 1988 e do Grupo Stromp desde 2000, tendo sido distinguido com o Leão de Ouro em 2006.

"Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", lê-se no sítio oficial do clube na Internet.