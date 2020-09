Sporting prepara receção ao Gil Vicente no Algarve com 19 jogadores

Jogadores e staff realizaram novos testes à covid-19 após o almoço.

O Sporting continuou esta quinta-feira, no Algarve, a preparação para a receção ao Gil Vicente, jogo da primeira jornada do campeonato agendado para as 18h30 de sábado.

Em Lagos, a equipa técnica do Sporting (que não conta com Rúben Amorim, infetado com o novo coronavírus), teve 19 jogadores à disposição, sendo que depois do almoço foram realizados novos testes à covid-19, conforme estabelecido no protocolo.

Nas imagens fornecidas pelo emblema leonino, podem ver-se 12 jogadores que estão no Algarve: Adán, André Paulo, Porro, Ristovski, Coates, Feddal, Palhinha, Matheus Nunes, Gonzalo Plata, Tiago Tomás e Sporar.

Wendel, entretanto publicou uma fotografia em que pode ver-se o próprio e mais dois jogadores: Vietto e Daniel Bragança.