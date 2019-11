Sporting prepara nova investida por Gustavo Henrique: saiba os valores pedidos pelo central

Impasse na definição do futuro do futebolista deve precipitar nova investida por parte do Sporting.

O Sporting ainda não desistiu de Gustavo Henrique, central de 26 anos que em janeiro próximo termina o contrato que o liga aos brasileiros do Santos.

Ao que O JOGO conseguiu apurar, em cima da mesa está a possibilidade de a SAD leonina fazer uma derradeira investida para garantir os serviços do defesa, mesmo que a primeira ronda negocial não lhe tenha sido favorável.

No início de novembro, Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, reuniu-se com o representante do futebolista, Fernando César, em Lisboa, e ficou a saber que, para fechar negócio, o Sporting teria, só no prémio de assinatura, de desembolsar 1,5 milhões de euros, ainda que estes pudessem ser executados até três anos - Viana considerou o valor excessivo, pois contemplava apenas metade do passe. Paralelamente a esta cifra, acrescentou-se ainda o ordenado, superior ao que aufere atualmente: foi comunicado que Gustavo aceitaria ser leão caso o salário líquido por época se fixasse no milhão de euros.

A conjuntura não agradou aos responsáveis verdes e brancos, que olham para o central como uma oportunidade de negócio e não uma prioridade. É neste sentido que continuam de olho na sua situação, uma vez que parece existir um impasse em relação ao futuro do futebolista. Ao que foi possível perceber, há vários interessados no seu concurso, como o Tijuana, do México, mas nenhum parece estar disposto a cobrir as exigências de jogador e agente. Para além disto, Gustavo Henrique sonha com a possibilidade de dar o salto para a Europa, nomeadamente para um clube que dispute as provas da UEFA, como o Sporting.

Não sendo líquido que os leões avancem com nova ronda negocial, certo é que o defesa segue no radar da SAD, pois uma eventual descida de valores pela falta de ofertas pode reacender conversas.