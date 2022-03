Sporting prepara Manchester City com vários jovens da formação e três ausências

A equipa técnica do Sporting, liderada por Rúben Amorim

Rúben Amorim continua sem poder contar com João Palhinha, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança.

O Sporting continuou esta quarta-feira a preparar o embate com o Manchester City, jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e agendado para as 20h00 de quarta-feira, em Inglaterra.

Rúben Amorim continua sem poder contar com João Palhinha, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, que continuaram a realizar tratamento às respetivas lesões, tendo chamado, à semelhança da sessão de domingo, vários jovens.

Francisco Silva, guarda-redes de 16 anos, Rodrigo Ribeiro, Renato Veiga e Etienne Catena trabalharam às ordens do treinador leonino.

O plantel do Sporting viajará na manhã de terça-feira para Manchester. A conferência de Imprensa de Rúben Amorim e de um jogador, de antevisão ao jogo com o City, está agendada para as 18h15 de terça-feira.

De recordar que na primeira mão o Sporting foi goleado em Alvalade, 0-5.