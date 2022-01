Sporting prepara jogo frente ao Belenenses com uma ausência

Coates está integrado na seleção do Uruguai.

O plantel do Sporting trabalhou na manhã desta segunda-feira na Academia, tendo em vista o jogo com o Belenenses, da ronda 20 do campeonato e agendado para as 20h45 de quarta.

Segundo informou o clube no site oficial, não há baixas por motivos físicos, embora Rúben Amorim não conte com Coates, ao serviço do Uruguai nos jogos de apuramento para o Mundial.

Os leões voltam a treinar na manhã de terça-feira e a partir das 12h30 Rúben Amorim irá fazer a conferência de antevisão.