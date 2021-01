Sporting prepara final frente ao Braga "com determinação"

Rúben Amorim orientou mais um treino de preparação para a final da Taça da Liga.

O Sporting cumpriu esta quinta-feira mais um treino de preparação para a final da Taça da Liga, marcada para as 19h45 de sábado, em Leiria, e que vai opor os leões ao Braga, que na quarta-feira bateu o Benfica por 2-1.

De acordo com nota publicada no site do clube leonino, o plantel às ordens de Rúben Amorim mostrou-se "totalmente focado" na preparação do encontro decisivo, respondendo com "entrega e determinação à exigência colocada no trabalho".

O Sporting volta a treinar esta sexta-feira às 10h00, à porta fechada, na Academia de Alcochete. Mais tarde, às 18h00, haverá lugar para a habitual conferência de imprensa de antevisão à partida no Estádio José Alvalade, com Amorim.