Sporting prepara estreia na Taça da Liga com alguns regressos

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Na sessão de treino na Academia de Alcochete, Gonçalo Inácio, que esteve na seleção de sub-21, foi uma das novidades, bem como Mateus Fernandes, Dário Essugo e Flávio Nazinho, regressados dos sub-20.

O Sporting regressou este sábado ao trabalho com vista à estreia na Taça da Liga, numa sessão em que Rúben Amorim contou com alguns jogadores que estiveram nas seleções de formação.

Nos trabalhos, o técnico leonino contou também com Etienne Catena e Youssef Chermiti, jogadores habitualmente nos juniores e nos sub-23.

Fora das opções de Rúben Amorim continuam o médio Daniel Bragança e o central Luís Neto, lesionados.

Os leões, que se estreiam na Taça da Liga na quarta-feira, em jogo do grupo B em que defrontam fora o Rio Ave (20h30), voltam a treinar no domingo na Academia de Alcochete, em sessão agendada para as 10h30.