Sporting prepara duelo com o V. Guimarães com dois ausentes

Antunes e Tabata prosseguem com trabalho de recuperação no ginásio e no relvado, sendo os dois únicos indisponíveis para Rúben Amorim.

Os futebolistas Antunes e Bruno Tabata continuam a recuperar das respetivas lesões e sem integrar os treinos no Sporting, que prepara a deslocação ao Minho, para defrontar o Vitória de Guimarães, em jogo da sétima jornada da I Liga.

Segundo a informação prestada no site dos leões, o defesa português e o avançado brasileiro prosseguem com trabalho de recuperação no ginásio e no relvado, sendo os dois únicos indisponíveis para o treinador Rúben Amorim.

Na quinta-feira, os verdes e brancos voltam a treinar na Academia, a partir das 10:00, novamente à porta fechada.

No sábado, o Sporting, líder isolado do campeonato, com 16 pontos, joga no Estádio D. Afonso Henriques, frente ao Vitória de Guimarães, sexto, com 10, a partir das 20:30, em jogo da sétima ronda.