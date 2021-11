Sporting prepara Dortmund com o dobro de minutos nas pernas em relação a 2020/21

O Sporting já fez mais dez jogos do que nesta altura da época passada, mas só mais dois pela presença europeia. Paragens constantes para jogos internacionais também aumentam o desgaste

O Sporting está a preparar um jogo decisivo, que se disputa em Alvalade na quarta-feira contra o Dortmund, com mais 10 377 minutos de jogo nas pernas em relação à mesma data na temporada anterior, contabilizando os jogos em todas as provas dos jogadores que compõem os respetivos plantéis de 2020/21 e 2021/22, por clubes e seleções.

