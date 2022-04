Sem qualquer nome no boletim clínico, o Sporting realizou mais um treino de preparação para o duelo com o Tondela.

O Sporting treinou na manhã desta quinta-feira com todo o plantel à disposição de Rúben Amorim. Os leões estão a preparar a deslocação ao reduto do Tondela (20h30 de sábado) e sabem que não vão poder contar com Palhinha e Nuno Santos, castigados.

Na manhã de sexta-feira há novo apronto na Academia de Alcochete. Rúben Amorim faz a antevisão ao encontro às 12h30.