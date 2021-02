Sporting prepara clássico frente ao FC Porto com baixa de peso

Paulinho é o único jogador indisponível para Rúben Amorim.

O Sporting regressou esta terça-feira aos treinos para dar seguimento à preparação para o jogo de sábado (20h30) com o FC Porto, no Estádio do Dragão, importante nas contas do título de campeão nacional.

No líder do campeonato, só Paulinho surge como indisponível. O avançado, contratado ao Braga no mercado de inverno, realizou tratamento e vai falhar o duelo com o rival azul e branco.

Exceção feita ao internacional português, Rúben Amorim contou com todo o grupo à disposição na sessão matinal.

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pelas 10h00, à porta fechada.