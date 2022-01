Os três treinadores com que O JOGO falou apontam a maior pressão, as mexidas frequentes na defesa, os erros individuais, a intranquilidade e até a falta da estrelinha de campeão como problemas

O Sporting tem menos quatro pontos do que na época passada com as mesmas 19 jornadas. Já sofreu duas derrotas, quando em 2020/21 ainda não tinha nenhuma nesta altura e, por outro lado, encaixou sete golos nas últimas quatro jornadas da Liga Bwin.