Sporting: Pote é figura clara numa pré-época marcada por muita juventude

Quando a preparação entra numa fase mais "séria", com Roma, Sevilha e Wolverhampton no menu antes dos jogos oficiais, Pedro Gonçalves destacou-se do pelotão de concorrentes ao plantel final.

Sete partidas foram disputadas até ao momento pelo Sporting nesta pré-época, emergindo deste lote de partidas, com grande destaque, um avançado particularmente inspirado: Pedro Gonçalves, mais conhecido por Pote, com um registo ao nível dos seus melhores dias.

Quatro golos apontados, um deles em cada um dos encontros em que participou, deixam Rúben Amorim otimista em relação ao desempenho deste nas provas oficias. E, aliás, em toda a Europa, não será fácil encontrar um avançado com produção tão ativa nesta pré-temporada.