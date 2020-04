Sporting pós-pandemia mostrou seis miúdos que serão aposta em 2020/21

Dia 1 do "recomeço" na Academia: sorrisos, bola no pé e seis jovens que reaparecem já... a pensar na próxima época.

E o Sporting, tal como diz a sua marcha, (re)nasceu um dia; dia 20 de abril de 2020, o 39.º após ter sido decretada a suspensão total das atividades no seu centro de treinos, os portões da Academia reabriram para o regresso ao trabalho no relvado, ainda que de forma isolada e com inúmeras - mas fulcrais - restrições.

Mas sobretudo com esperança, apoiada, por exemplo, em seis jovens, que, segundo O JOGO apurou, já integraram o processo de reintegração de rotinas a pensar na próxima época - para a qual serão aposta.

Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Joelson e Tiago Tomás: eis seis das notas em destaque no dia 1 rumo a um futuro que se quer em pleno. Para já, combate-se a ansiedade

Os centrais Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio (ambos com 18 anos), o lateral-esquerdo Nuno Mendes (de 17), o médio Matheus Nunes (21), o extremo Joelson (17) e ainda o ponta-de-lança Tiago Tomás (também com 17), estiveram ontem na caixa forte dos verdes e brancos, que ao longo do dia foi recebendo os seus mais que tudo, com treinos nunca superiores a 40 minutos e no máximo com dois jogadores por relvado.

Estratégia foi repensada

Regressando aos miúdos, estão ali para crescer, mas agora com presença total nos trabalhos da equipa principal, uma vez que todos já tinham subido - uns mais que outros - para junto da grande montra.

Tal como o nosso jornal noticiou, os efeitos nefastos da covid-19 no espectro financeiro do futebol vão obrigar os clubes a repensarem estratégias; se o Sporting já erguia a bandeira da formação com as duas mãos, agora agarra-a ainda com mais força, tendo em Rúben Amorim, ainda ausente da Academia (só se juntará mais à frente, quando os tempos permitirem treinos com mais gente), um homem que acham indicado para tirar o melhor destes diamantes.