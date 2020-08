Sporting: Poiares Maduro propõe modelo de gestão à Bayern de Munique

Ex-ministro lidera grupo de sócios que apresentou um documento à Mesa da Assembleia Geral para revisão estatutária com os olhos postos na mudança orgânica do clube.

O antigo ministro Miguel Poiares Maduro encabeça um grupo de sete sócios que apresentou uma proposta de revisão estatutária ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, com a intenção de que as alterações desejadas possam ser levadas a AG. A proposta visa maior transparência nos atos de gestão do clube, integridade de dirigentes (e candidatos) escrutinada e controlada, profissionalismo, medidas para evitar conflitos de interesses e adoção de um sistema de governação semelhante ao do Bayern Munique.

"Quanto ao modelo de governo, é adotado o modelo de SAD com Conselho Geral e de Supervisão. O presidente do clube presidirá a este que dará a orientação estratégica e fiscalizará o cumprimento de todos esses objetivos, bem como nomeará a administração executiva que os prosseguirá. O objetivo é que o presidente do clube seja um líder e não um gestor. Mas não permitir a confusão dessas funções que, na nossa opinião, está na origem dos numerosos conflitos de interesses e falta de transparência e do pouco profissionalismo da gestão", esclarece a súmula da proposta quanto ao referido modelo de governação desejado, à imagem do do Bayern de Munique.

A O JOGO, Poiares Maduro falou na "necessidade de fazer um "upgrade" no modelo de governo". "O Sporting precisa de modernizar a sua "governance" e os estatutos. O pouco profissionalismo da gestão e a lógica quase tribal e polarizada no clube foram exacerbados pelo modelo em vigor. A lógica de governo da SAD pretendida é como o modelo do Bayern Munique, que é dominado por uma associação desportiva", comentou, realçando que a proposta levaria a uma "progressão significativa a nível de transparência financeira, nas relações do clube com a SAD, as claques e os núcleos, a maior controlo de integridade e reforço do escrutínio de candidatos, e a uma lógica de independência dos órgãos de controlo para evitar conflitos de interesses."