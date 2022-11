Sporting perde com Eintracht Frankfurt em Alvalade e cai para a Liga Europa

Com a derrota do Marselha diante do Tottenham, o conjunto leonino termina no terceiro lugar do grupo D da Liga dos Campeões.

O Sporting está fora da Liga dos Campeões, mas segue para a Liga Europa, após ficar no terceiro lugar do grupo D da prova milionária.

A equipa às ordens de Rúben Amorim perdeu com o Eintracht Frankfurt por 1-2, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Champions, e, desta forma, está eliminada da competição suprema de clubes do futebol europeu.

No Estádio José Alvalade, os leões chegaram à vantagem perto do intervalo, já depois de Matheus Reis ter entrado para o lugar de Nuno Santos, que saiu lesionado. Aos 39 minutos, Manuel Ugarte cruzou da direita, Djibril Sow desviou de cabeça e a bola foi cair, como um autêntico presente, no pé direito de Arthur Gomes. O extremo brasileiro, de 24 anos, ex-Estoril, rematou de primeira e inaugurou o marcador, para delírio dos adeptos sportinguistas.

Na segunda parte, tudo mudou. À passagem do minuto 62, o árbitro esloveno Slavko Vinčić assinalou penálti para a turma alemã, por mão na bola do capitão Sebastián Coates. Da marca dos 11 metros, Daichi Kamada não desperdiçou e restabeleceu a igualdade. Aos 72", Randal Kolo Muani, assistido por Ansgar Knauff, apontou o golo da vitória do conjunto germânico, que fica em segundo e apura-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.