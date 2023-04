Sporting perde com AZ Alkmaar nos penáltis e falha final da Youth League

Encontro com o AZ Alkmaar foi decidido na marca dos 11 metros (4-3) depois de um 2-2 no tempo regulamentar.

O Sporting caiu esta sexta-feira na meia-final da UEFA Youth League, perdendo nos penáltis (4-3) com o AZ Alkmaar, depois de um empate 2-2 nos 90 minutos.

Os leões, ainda sem derrotas nesta edição da Youth League, entraram confiantes na meia-final em Genebra, a sua primeira da história. Diogo Cabral, aos 9 minutos, expressou o seu talento num remate fora da área, bomba que ainda embateu no poste antes de entrar.

A ganhar por 1-0, o Sporting só teve de controlar os contra-ataques do AZ Alkmaar. O empate caiu sem que os neerlandeses muito o procurassem: Poku, aos 30", beneficiou de um ressalto na área, após uma perda de bola infantil em bola parada. Calai ainda defendeu o primeiro remate, mas o dianteiro do AZ, um dos maiores destaques da competição, fez o 1-1.

O Sporting perdeu o controlo do jogo e errou passes. Lamba arriscou demais e uma má entrega potenciou uma transição fatal. O extremo esquerdo Daal puxou para dentro e atirou forte, em arco, para o 2-1, aos 36".

A reação dos leões após o intervalo foi a melhor. Afonso Moreira tentou o drible e, sentindo um toque no corpo, caiu na área. O penálti foi convertido por Lamba, em estreia a capitão destes sub-19 na Youth League.

Aos 67", o central nascido na Guiné-Bissau ficou perto do bis ao aparecer ao segundo poste em livre lateral na direita e queixou-se de um empurrão na área, que não foi sancionado. Com dificuldades para lidar com Poku à esquerda, o Sporting foi deixando de ser perigoso e valeu Calai para segurar o empate.

Aos 81", o guarda-redes resolveu com um voo um tiro de livre e também se esticou, nos momentos, seguintes, para evitar um remate em zona frontal. Mateus Fernandes, aos 87", perdeu uma chance soberana para visar a baliza já dentro da área. O médio isolou-se aos 90"+6" e Stam fez uma falta que lhe valeu a expulsão, sem ter alterado o destino dos penáltis.

João Muniz e David Moreira, no lado do Sporting, e Goes e Smit no AZ, marcaram as primeiras tentativas. Oduro defendeu o penálti de Chico Lamba, Calai respondeu e segurou o de De Jong. Oduro voltou a brilhar e sacudiu o remate de Rodrigo Ribeiro, seguindo-se Kwakman com acerto. Na ronda decisiva, Rafael Nel empatou a três o desempate, mas Addai marcou e garantiu a final graças ao 4-3 nos penáltis.