Sporting pensa na cedência de Tabata? "Não será enviado para outro sítio"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Estoril (3-0)

Evolução de Matheus Reis: "Quando um jogador está muito tempo parado...é difícil. Demorou a entrar na dinâmica. Adaptou-se bem. Os colegas deram-lhe muita força. Os adeptos...Sabemos a força do clube. Adaptou-se bem a duas posições e ganhou confiança. Agora, consegue jogar a lateral com pendor ofensivo."

Expulsão ajudou e vitória magra? "Uma vitória é uma vitória. Criámos mais oportunidades, mas o domínio continuou, a falta de oportunidades do Estoril, também. Jogaram em bloco baixo, mas não é uma crítica, nós fizemos o mesmo. A expulsão ajuda. Eles vão ficando mais cansados. Não acho que seja uma vitória norma."

Sporting pensa em cedência a Tabata? "Vamos esperar. Tabata terá todo o apoio. Temos de arcar todas as consequências, mas nunca estará sozinho. Não será enviado para outro sítio. É um jogador muito importante. Vai continuar a ser tratado como um membro da nossa família."

Ugarte vs Palhinha: "Não fizemos alterações. Mantivemos os mesmos posicionamentos. Ugarte é bom com bola, é bom a variar. As diferenças não assim tão grandes."

Jogo exterior? "Foi por isso que fomos buscar o Slimani, isso notou-se. Em casos extremos podemos ter o Coates, também, se for preciso."