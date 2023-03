Sporting: Pedro Gonçalves deixou dono do Aston Villa deslumbrado e é um alvo prioritário

O clube inglês vai investir em força no verão e tem Pote como um dos principais alvos para a equipa de Emery. De acordo com o jornal "Birmingham Mail", Nassef Sawiris, um dos donos dos villans, está encantado com o português que, a par de David e Chukwueze, é visto como reforço prioritário.

O Aston Villa segue com atenção o percurso de Pedro Gonçalves há algum tempo, como O JOGO já teve oportunidade de noticiar, mas o interesse no polivalente jogador do Sporting aumentou consideravelmente. As boas exibições do internacional português frente ao Arsenal, nomeadamente na partida disputada no Emirates, onde Pote apontou um golo monumental que levou o jogo para o prolongamento, para isso contribuíram.

Segundo escreve o "Birmingham Mail", Pedro Gonçalves deixou deslumbrado Nassef Sawiris, o milionário egípcio que é presidente do clube e um dos donos junto com o norte-americano Wes Edens. O mesmo jornal inglês escreve também que o projeto do Aston Villa, atual 11.º classificado na Premier League, passa por fazer um forte investimento no próximo verão, com o objetivo de dotar o técnico Unai Emery de um plantel capaz de voos mais altos.

Sobre os planos do clube, o "Birmingham Mail" aponta mesmo três alvos prioritários para a próxima época, um deles, claro está, é Pedro Gonçalves. Sobre o jogador leonino de 24 anos - que tem demonstrado capacidade de jogar no ataque, à direita e à esquerda, e também como segundo médio -, o referido periódico assinala que o português seria a opção de Emery para jogar sobre o flanco esquerdo do ataque, numa equipa montada em 4x4x2. Chukwueze, do Villarreal, e Jonathan David, do Lille, são os outros dois futebolistas referidos como reforços mais desejados no Villa - o primeiro para extremo-direito e o segundo para ponta de lança.

Com uma cláusula de 80 milhões de euros, fixada após a renovação do contrato em outubro de 2021, Pote é um jogador que o Sporting só aceitará negociar por um valor bastante elevado. Não apenas por tudo aquilo que ele aporta à equipa, mas também pelo facto de a SAD leonina só ter 50% do passe, pertencendo o restante ao Famalicão. Foi ao clube minhoto que o Sporting contratou o jogador em 2020 e, apesar de já tido conversas nesse sentido, não conseguiu convencer os famalicenses a venderem parte da sua percentagem. Em Inglaterra, por sua vez, diz-se que o Villa estaria a equacionar uma proposta na ordem dos 45 M€.

A caminho da melhor temporada

A cumprir a terceira temporada no Sporting, Pedro Gonçalves prepara-se para bater os melhores registos da carreira no que à participação em golos diz respeito. Nas duas primeiras, Pote esteve diretamente envolvido em 26, com 23 concretizações e três assistências em 2020/21 e 15 golos e 11 passes decisivos em 2021/22. Esta época, em que falta ainda jogar nove jornadas e pelo menos os dois jogos dos quartos de final da Liga Europa, Pote já soma 17 remates certeiros e oito assistências, ou seja, foi determinante em 25 dos 85 golos da equipa de Amorim.