Sporting pede reunião de urgência com o ministério da Administração Interna

O Sporting assume as suas "responsabilidades" nos incidentes com a polícia após o jogo de hóquei em patins com o Benfica, contudo deseja debater a sua atuação "desproporcional" com o ministério da administração interna.

"Surpreendentemente, nas antípodas da "típica" passividade noutros contextos, as autoridades policiais decidiram optar por agir em força bruta, tendo uma atuação completamente desproporcional à que a situação exigia. (...) Vamos pedir uma reunião de urgência com o ministério da Administração Interna para acautelar que estas situações não se voltam a repetir", informaram os "leões".

No fim do quinto jogo das meias-finais do play-off de hóquei em patins, em que o Benfica ganhou em Alvalade, por 7-5, no prolongamento, juntando-se, assim, na final, ao FC Porto, verificaram-se incidentes graves nas bancadas, envolvendo adeptos leoninos e as forças policiais, que realizaram várias detenções e identificações, inclusivamente do vice-presidente "leonino" para as modalidades.