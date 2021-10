Sporting peca no ataque organizado, mas segredo está nos lances de laboratório

Lances de estratégia e a velocidade dos contra-ataques são as grandes armas dos leões para marcar. Contra o Besiktas, três resultaram de bola parada e o quarto de uma saída rápida

O Sporting saiu triunfante de Istambul (4-1 ao Besiktas na Liga dos Campeões) e a receita do sucesso foi a bola parada, com três golos a serem obtidos por esta via, e o contra-ataque, do qual resultou o quarto.

Analisando os golos que ressuscitaram o leão na prova milionária e somando os restantes jogos da época, deteta-se um padrão que identifica as duas formas como os verdes e brancos são mais letais.