Sporting: parte do passe de Gonzalo Plata cai por terra

Valladolid vai apresentar uma proposta ao Sporting que pressupõe ficar com Plata por um valor abaixo dos 10 M€, abdicando de uma parte do passe.

O Valladolid expressou querer contar com Gonzalo Plata na próxima temporada. O presidente, o ex-Bola de Ouro, Ronaldo admitiu a vontade, mas o diretor desportivo e o próprio treinador tinham avançado como seria "muito complicado" pagar os 10 milhões de euros que constam na cláusula de opção por Plata.

Ora, o jornalista especializado no mercado sul-americano, César Luis Merlo, noticiou que o Valladolid vai apresentar uma proposta ao Sporting que pressupõe ficar com Plata por um valor abaixo dos 10 M€, abdicando de uma parte do passe.

Até aqui, o Sporting tem estado intransigente quanto aos valores a receber pelo extremo que fez uma ponta final fortíssima, ajudando a equipa a subir de divisão, isto porque os leões têm metade do passe do equatoriano. A fasquia mínima para o Sporting é vender por 10 M€ para receber 5 M€ pelo ativo. No entanto, ficar com parte do passe do atleta pode também ser garantia de um encaixe financeiro futuro importante. O Leeds mostra-se atento e pode acelerar o negócio. Plata aguarda a decisão quanto a uma possível pena de prisão de seis meses pelo acidente de viação que provocou em dezembro.