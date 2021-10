Sporting pagou dois milhões de euros pelo empréstimo de Sarabia

Pablo Sarabia mudou-se de Paris para Lisboa no último dia do mercado de transferências e o negócio custou dois milhões de euros ao Sporting.

O empréstimo de Pablo Sarabia, avançado espanhol que pertence no PSG, custou dois milhões de euros aos cofres do Sporting, revelou, esta segunda-feira, o emblema leonino em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Além de Sarabia, também Rúben Vinagre (Wolverhampton) e João Virgínia (Everton) chegaram a Alvalade por empréstimo, no último defeso. O Sporting tem opção de compra dos dois jogadores - apenas de 50% do passe no caso do ala-esquerdo -, mas os valores não foram revelados.