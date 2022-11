Sporting pagou 11,68 milhões em comissões dos jogadores vendidos

Num documento enviado ontem à CMVM onde especifica todas as transações do último verão, a SAD verde e branca revela que pagou 11,68 milhões de euros em comissões dos jogadores vendidos.

Afinal, Slimani custou ao Brest 1,5 milhões de euros. O Sporting anunciara a rescisão por mútuo acordo com o avançado argelino em agosto, pensou-se que os leões não teriam recebido qualquer contrapartida financeira, mas a verdade é que o emblema francês pagou para ter nos seus quadros o ponta de lança por uma temporada e outra de opção.

O Sporting enviou ontem à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um documento detalhado sobre todas as transferências efetuadas no verão. No extenso registo pode ler-se também que os verdes e brancos gastaram 11,68 milhões de euros em comissões no processo de vendas dos jogadores. A saber: Matheus Nunes (4,5 M€), Nuno Mendes (3,8 M€), Palhinha (2 M€), Tabata (0,49 M€), Sporar (0,3 M€), Gonzalo Plata (0,29 M€) e Vivaldo Semedo (0,3 M€).