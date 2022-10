Guarda-redes chegou seis minutos atrasado

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que multou o Sporting em 3876 euros na sequência de um atraso do guarda-redes Antonio Adán a uma flash-interview.

A situação aconteceu após o jogo com o Santa Clara. De acordo com o mapa de castigos deste organismo federativo, o guardião dos leões chegou "seis minutos após o final da intervenção do jogador do Santa Clara".

Adán, recorde-se, foi eleito o melhor jogador em campo nesta partida.