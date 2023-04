Sporting paga mais de quatro mil euros em multas por comportamento do público

Cânticos contra a Liga, dimensão de tarjas e pirotecnia na origem da sanção aos leões. Rúben Amorim multado em 4 080 euros

O Sporting-Arouca resultou em mais de quatro mil euros em multas aos leões, além dos 4 080 euros e um jogo de suspensão para Rúben Amorim.

As multas ao Sporting são divididas em três partes: por cânticos contra a Liga, pela dimensão de tarjas das claques e por pirotecnia.

Do total de 4 465 euros em multas, 1 020 são por comportamento incorreto do público, por cânticos de "A Liga é merda" e " Oh eh oh Horários indecentes, oh eh oh violência da polícia, oh eh oh querem matar o futebol... A Liga é merda".

A entrada de tarjas de dimensões superiores ao autorizado valeu 1 275 euros, e 3 190 euros correspondem ao "uso de engenhos pirotécnicos", nomeadamente de potes de fumo.