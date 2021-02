Sporting paga 275 mil euros em comissões por Matheus Reis

Clube de Alvalade comunicou à CMVM o resumo das operações de mercado da janela de transferência de janeiro

O Sporting comunicou esta quarta-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o resumo das operações de mercado da janela de transferência de janeiro. Por entre a confirmação do pagamento de 16 M€ por 70% do passe de Paulinho, o clube também revelou ter pago uma comissão de 275 mil euros no negócio que trouxe Matheus Reis para Alvalade. Recorde-se que o lateral assinou por cinco anos, mas foi cedido até final da temporada pelo Rio Ave que, tal como O JOGO escreveu oportunamente, arranjou uma forma de contornar o pagamento de 30% da transferência ao São Paulo.

No resto do documento também é revelado que o Sporting não recebeu qualquer compensação financeira pelos empréstimos de Pedro Mendes (Nacional), Pedro Marques (Gil Vicente), Rafael Camacho (Rio Ave), Sporar (Braga), Misic (Dinamo Zagreb), Ivanildo Fernandes (Almería), Diaby (Anderlech) e Ilori (Lorient). Curiosamente, neste último, os leões até pagaram uma comissão de 12 mil e 500 euros para colocar o central no futebol francês.