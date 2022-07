Sporting paga 10 milhões de euros por metade do passe de Trincão

Varandas satisfaz pretensão de Amorim e vai adquirir o canhoto. Sporting paga 10 M€ por 50% do passe

Francisco Trincão está a um passo de reforçar o Sporting. O atacante vai mesmo rumar aos leões, confirmando-se assim o desejo primordial de Rúben Amorim, que sempre estabeleceu que o canhoto era a prioridade para este defeso. O entendimento entre Sporting e Barcelona está iminente e, depois de os leões terem recusado dar 20 milhões de euros após um ano de empréstimo, encontra-se, tal como O JOGO antecipara, uma solução a meio caminho.

Trincão deverá ser contratado pelo Sporting a título definitivo, mas como o Barcelona não baixou a fasquia dos 20 milhões de euros, o leão avança para metade do passe, pagando então dez milhões, sendo que 300 mil euros destes rumam ao Braga, pelo mecanismo de solidariedade.

A possibilidade de o Barcelona lucrar com uma mais-valia foi encarada com agrado pelos catalães, que queriam resolver processos de excedentários e que já terão firmado com Dembélé a renovação de contrato, ou seja encurtando o espaço de Trincão no clube. Xavi apreciou as qualidades de Trincão neste início de estágio culé e terá dado a indicação de que o canhoto tem potencial para se valorizar, aconselhando o clube a colocar uma possibilidade de recompra do passe.

A intenção do extremo é retomar o caminho ascendente da carreira, ter minutos, sendo esperado no estágio do Algarve, na próxima semana.

O internacional português vai assinar um contrato válido por cinco anos.