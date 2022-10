Sporting: orçamentos de passado turbulento

Sporting leva este sábado a votos um exercício favorável e em momento de maior paz. Varandas chegou a falar em "minoria de bloqueio"

Espera-se este sábado uma aprovação tranquila do Relatório e Contas fruto do sucesso do futebol nos últimos dois anos e meio (4 títulos) e também pelos lucros financeiros. No entanto, nem sempre foram fáceis as assembleias gerais do clube para Frederico Varandas.

Em setembro de 2020, os 3115 associados presentes chumbaram não só o Relatório e Contas de 2019/20 por 67,22% como o orçamento de 2020/21. Em outubro de 2021, cerca de 750 sócios propiciaram um triplo chumbo: 59,24 e 58,09% nos Relatório e Contas de 2019/20 e 20/21 e 57,38% no Orçamento de 2021/22. Pela parca participação, Varandas lembrou que havia "uma minoria de bloqueio".

Essa declaração levou quase sete mil sportinguistas ao João Rocha e aprovaram-se as contas anteriormente chumbadas.