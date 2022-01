Sporting: onda de apoio protege Esgaio do ataque nas redes sociais

O camisola 47, numa foto publicada simbolicamente pelo clube a ser abraçado pelos colegas, foi acarinhado internamente e nem Bruno Fernandes escapou à vaga de solidariedade

A derrota do Sporting contra o Santa Clara levou muitos adeptos do clube, escondidos na "liberdade" consentida nas redes sociais, a atacarem Ricardo Esgaio e Paulinho, embora o primeiro, ligado aos três golos encaixados, a ser o alvo predileto.

Como o nosso jornal deu conta na edição de sábado, as ofensas a Esgaio foram imediatas na sua conta de Instagram, numa publicação em que o lateral surge em família, o que o levou de imediato a apagar os comentários e a limitar a publicação de novos comentários do público. Mas se alguns adeptos tiveram Esgaio na mira, houve outros que saíram em sua defesa, o mesmo sucedendo internamente, tendo-se gerado uma onda de solidariedade a proteger o jogador formado no clube verde e branco.

Ainda nos Açores, com Esgaio abatido após uma exibição comprometedora (deixou escapar um rival no primeiro golo, a jogar na sua posição original, e depois como central deu muito espaço a um cruzamento decisivo no segundo e falhou uma interceção no terceiro), o balneário acarinhou o camisola 47.

Vários colegas recordaram depois o lema que levou o Sporting ao título em 2020/21, "onde vai um vão todos", com publicações a apelar à união do grupo e a assumir a responsabilidade do coletivo no desaire dos Açores.

Pedro Porro, habitual titular na posição de Esgaio, deu ânimo à distância, já que não esteve com o grupo na ilha: "Quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos também perdemos todos!" Quem também não escapou à onda de apoio a Ricardo Esgaio foi o antigo leão Bruno Fernandes, do Manchester United. "Onde vai um vão todos. Ricardo Esgaio, juntos!", escreveu o médio que nem coincidiu com Esgaio nos leões, mas que continua a acompanhar o que se passa no clube.

Presidente foi o primeiro a animar

Depois de o encontro terminar nos Açores e perante a ausência de Rúben Amorim, em isolamento em casa por ter dado positivo a covid-19, foi o presidente Frederico Varandas o primeiro a dar ânimo a Esgaio e restantes jogadores. O líder leonino desceu da bancada, juntamente com o diretor desportivo Hugo Viana, no Estádio São Miguel, e ficou à conversa com jogadores e também com o adjunto Carlos Fernandes, transmitindo confiança e expressando palavras de ânimo e incentivo, após o primeiro desaire na Liga Bwin que custou a liderança.