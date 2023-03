Sporting oficializa chegada de guineense para a equipa de Sub-23

Através do site oficial, os leões confirmaram a contração do defesa-central, Malum Malu.

Nascido na Guiné-Bissau, o defesa-central de 18 anos, Malum Malu, foi, esta quarta-feira, oficializado pelo Sporting.

"Estou muito feliz por assinar pelo melhor clube de formação. Quero dar o meu máximo. Venho para trabalhar e conquistar o meu lugar. Quero chegar ao topo" afirmou o jovem central, em declarações no site oficial do clube leonino.

Malu realçou ainda, a sua versatilidade, explicando que tanto pode atuar no setor defensivo como no setor médio: "Sou defesa-central, mas também posso jogar a médio. Sou bom no um contra um e no passe longo".

Por fim, reforçou a ambição de vencer em alvalade: "Quero chegar à equipa principal e dar títulos aos sportinguistas".

Malum Malu vai integrar a equipa sub-23 do Sporting.