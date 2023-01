Sporting oficializa cedência de José Marsà ao Gijón

Emblema leonino cede central até ao final da temporada.

José Marsà é reforço do Gijón, do segundo escalão do futebol espanhol, até ao final da temporada, por empréstimo do Sporting, oficializaram esta terça-feira, dia do fecho do mercado, os dois clubes.

Formado no Barcelona, Marsà chegou em 2021 ao Sporting depois de ter terminado o vínculo que o ligava aos catalães. No final da época passada fez a sua estreia na equipa principal e na presente começou a ter finalmente algumas oportunidades. No total, disputou sete jogos às ordens de Rúben Amorim, cinco deles na condição de titular, mas já não entra em campo desde dezembro passado.

Além de ter jogado em quatro competições (liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Champions) pela equipa principal, Marsà participou também em cinco jogos da equipa B na Liga 3.

Refira-se que o jogador só tem contrato com o Sporting até 2024.