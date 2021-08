Sporting nunca venceu o Dortmund mas já bateu o pé a Ajax e Besiktas

Leões vão medir forças com neerlandeses e turcos na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões

O Sporting perdeu os dois jogos oficiais realizados frente ao Borussia Dortmund, mas a história com os outros rivais do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol até é favorável aos "leões".

Em 2016/17, o Sporting, então sob o comando de Jorge Jesus, perdeu em casa na receção aos alemães por 2-1, num encontro em que o atual benfiquista Weigl marcou o segundo golo do Dortmund.

Duas semanas depois, os "leões" voltariam a perder frente aos alemães, no Signal Iduna Park, por 1-0, graças a um golo do colombiano Adrián Ramos, logo aos 12 minutos.

O histórico dos atuais campeões nacionais é 100% negativo frente ao Dortmund, campeão da Europa em 1996/97, mas muito mais favorável frente aos outros dois rivais do grupo, com quem também só jogou duas vezes com cada.

Também sob orientação do atual treinador do Benfica, os "leões" empataram 1-1 no terreno do Besiktas, que então contava com Ricardo Quaresma, e venceram os turcos em casa, por 3-2, em jogos a contar para a fase de grupos da Liga Europa de 2015/16.

Mais antigo, e igualmente mais positivo, é o histórico de embates com o Ajax, campeão da Europa em 1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95, que se salda por dois triunfos na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1988/89.

Os "leões", então treinados pelo uruguaio Pedro Rocha venceram em casa por 4-2, com golos de Oceano, João Luís, Paulinho Cascavel e Litos, estes dois últimos na conversão de grandes penalidades, e triunfaram em Amesterdão por 2-1, com tentos do brasileiro Paulo Silas e de Rui Maside.

A fase de grupos da edição 2021/22 da Liga dos Campeões vai ser disputada entre 14 e 15 de setembro e 07 e 08 de dezembro.

A final da "Champions" está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.