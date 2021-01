Sporting numa derradeira ronda negocial para ter Matheus Reis já

Dirigentes leoninos pretendem fazer ver ao líder do Rio Ave que as exigências financeiras solicitadas para libertar o lateral-esquerdo são demasiado elevadas para o contexto.

O Sporting vai fazer uma derradeira tentativa junto do Rio Ave com o intuito de viabilizar a transferência de Matheus Reis para Alvalade até ao final do presente mês.

Segundo O JOGO apurou, as posições não estão extremadas, mas distantes entre os dois emblemas, com os vila-condenses a fazerem valer aqueles que sentem ser os seus direitos, com exigências vistas em Alvalade como despropositadas atendendo ao quadro em que está o polivalente lateral-esquerdo brasileiro de 25 anos.

Os argumentos dos dirigentes leoninos, que pretendem fazer valer junto do líder do Rio Ave, António Silva Campos, são claros e passam precisamente por fazer ver a este que o jogador está em final de contrato - inclusive tem tudo acertado com o Sporting - e que os pedidos de dinheiro e cedência de jogadores como Gonzalo Plata são demasiado elevados para compensar uma saída de um atleta que se encontra a trabalhar à parte, depois de ter entrado em rota de colisão com a atual entidade patronal. Aqui, naturalmente, sobressai igualmente a postura do Rio Ave, que tem bem presente a atitude do atleta, quando este recusou-se a jogar contra o Vitória de Guimarães, forçando a saída e levando a que lhe fosse instaurado um processo disciplinar. O Rio Ave, perante isto, não está na disposição de facilitar a vida a Matheus Reis, que poderá mesmo ficar uma época inteira sem jogar.

Os responsáveis leoninos, esses, já tentaram colocar vários nomes em cima da mesa como moeda de troca. Desde Luiz Phellype a Lumor, o Rio Ave pediu a cedência de Gonzalo Plata, que o jogador equatoriano, à semelhança dos restantes, recusou, e o acordo continua assim por alcançar. O jogador, por sua vez, já sabe que se for de imediato para Alvalade assinará por quatro épocas e meia. Caso assine no próximo verão, o contrato terá cinco anos e uma cláusula de rescisão, ao que tudo indica, de 45 milhões de euros, mas, enquanto isso não acontecer, Matheus Reis treina-se à parte com natural ansiedade. O facto de o Sporting já ter acertado os termos do acordo com o jogador evitou que este ficasse disponível para as recentes abordagens vindas da Grécia, concretamente do PAOK e do Olympiacos.