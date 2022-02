Sporting novamente multado devido ao comportamento dos adeptos

Incidentes referente ao jogo com o Belenenses, que o Sporting venceu por 4-1, no Estádio do Jamor.

O comportamento dos adeptos voltou a valer uma multa ao Sporting, desta feita no valor 5740 euros, devido à utilização de engenhos pirotécnicos durante a partida com o Belenenses, que o emblema leonino goleou por 4-1 no Estádio do Jamor.

O Sporting foi ainda multado em 2652 euros devido ao atraso no início de ambas as partes do encontro.

O Belenenses também foi multado, mas em valores mais baixos: 1020 euros pela utilização de engenhos pirotécnicos (pelos adeptos do Sporting - em causa a "entrada e permanência de materiais pirotécnicos" no estádio) e 1552 euros pelo atraso no arranque das duas partes.