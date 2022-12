Sporting no último treino do ano: titulares poupados e um trio ainda de baixa

Plantel leonino regressa ao trabalho na terça-feira.

O Sporting realizou esta sexta-feira o último treino do ano, depois do triunfo por 3-0 frente ao Paços de Ferreira, para a ronda 14 do campeonato. Segundo informou o clube, os titulares "fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim."

Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita mantêm-se no boletim clínico e estiveram entregues aos cuidados do departamento médico.

O regresso ao trabalho está agendado para terça-feira. O próximo jogo do Sporting será no dia 8 de janeiro, em casa do Marítimo, para a jornada 15 do campeonato.