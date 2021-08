SAD leonina em conversações com o Valladolid.

Gonzalo Plata pode deixar o Sporting nas últimas horas do mercado. A SAD leonina está em conversações com o Valladolid, do segundo escalão espanhol, para a cedência do internacional equatoriano.

Plata, 20 anos, não tem tido espaço nas opções de Rúben Amorim. Esta época não somou qualquer minuto oficial e na anterior esteve apenas em 14 jogos, com um golo marcado.