Sporting-Nápoles deverá ser cancelado

Espera-se apenas confirmação oficial.

Na sequência dos três casos de infeção detetados no plantel do Sporting nos testes à covid-19 realizados no sábado, o jogo frente ao Nápoles, agendado para as 19h30 deste domingo, deverá ser cancelado.

Espera-se apenas a confirmação oficial, uma vez que o Nápoles já refez a agenda, tendo marcado um treino para a hora do jogo e viajando ainda este domingo para Itália.

Os três jogadores encontram-se assintomáticos e em isolamento.