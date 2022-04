Sporting não vai abrir um processo disciplinar contra Slimani

Avançado argelino foi afastado por Rúben Amorim.

O JOGO apurou que a SAD do Sporting não vai abrir um processo disciplinar para esclarecer os contornos do episódio que envolveu Islam Slimani, avançado que começou por ser afastado da equipa por Rúben Amorim antes do jogo com o Tondela, primeiro e, depois, antes do clássico contra o FC Porto para a Taça de Portugal, num caso que já tem cerca de três semanas.

O treinador explicou depois que a medida se tinha ficado a dever a falta de empenho por parte do avançado, riscando-o não apenas dos jogos seguintes, mas também do grupo - trabalha à margem dos restantes companheiros e assim vai permanecer até ao final da temporada, sendo uma carta fora do baralho para Rúben Amorim.

Aliás, os leões já estão empenhados em encontrar uma outra solução para o ataque para colmatar a saída do internacional argelino. Como disse Amorim recentemente, Slimani é assunto "arrumado" no Sporting. O avançado ainda tem contrato com os leões por mais uma temporada, mas nem isso deverá atrapalhar a sua saída porque o técnico quer mesmo fechar este capítulo.