Sporting não se dá bem em Chaves: pior só na Luz e no Dragão

A casa flaviense é a terceira com pior percentagem de triunfos, apesar dos êxitos mais recentes.

O Estádio Municipal de Chaves é, historicamente, um dos recintos portugueses onde o Sporting tem sentido maiores dificuldades: em 16 deslocações ali efetuadas pelos verdes e brancos para o campeonato, apenas quatro terminaram em triunfos para as suas cores.

No total, este registo corresponde a apenas 25 por cento de vitórias, o que só tem paralelo, negativamente falando, com os números nas casas dos principais rivais, FC Porto e Benfica.

O recinto portista é tradicionalmente o mais complicado para o Sporting, com apenas 14 sucessos em 89 jogos, seguindo-se o benfiquista, com 16 vitórias nas mesmas 89 partidas, tantas quantas as épocas disputadas pelos três rivais no escalão nacional de topo. Depois de FC Porto e Benfica, segue-se Chaves como a deslocação com piores números.

A casa flaviense é, ao mesmo tempo, uma das poucas em que os leões não conseguiram ganhar mais jogos do que aqueles que perderam. O mesmo acontece nos tais recintos de Benfica e FC Porto e, além deles, apenas nos de Boavista e Alverca. No Bessa, os leões perderam 23 e só ganharam 16, enquanto no recinto ribatejano venceram duas vezes e perderam três. Números para o campeonato, frisamos.

A tradição tem, porém, um ângulo que permite aos sportinguistas analisarem os números sob uma perspetiva positiva: é que as duas últimas deslocações terminaram com desfecho favorável aos lisboetas, que ali ganharam por 3-1 em 2018/19, no último confronto em Trás-os-Montes. Na época anterior a essa, o triunfo tinha sido por 2-1, a pôr então fim a um jejum de cinco partidas consecutivas sem sucessos verdes e brancos. Neste século o Sporting não saiu de Chaves derrotado, com a última desfeita a ter lugar na temporada de 1997/98.