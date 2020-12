Sporting não quer Luís Godinho a apitar mais jogos esta época

Não sendo este um pedido de veto oficial, para já, ao juiz do Famalicão-Sporting, recordamos que os verdes e brancos já tinham endereçado uma carta formal ao Conselho de Disciplina tendo com alvo Jorge Sousa

O Sporting não quer que Luís Godinho volte a apitar jogos da equipa leonina, reforçou esta segunda-feira Miguel Braga, responsável pela comunicação dos leões. Em declarações no programa "Raio-X Sporting", o antigo jornalista aponta o que considera terem sido falhas graves do juiz da AF Évora, dando força a um dos cenários que esteve em cima da mesa na reunião da Direção, também hoje, encontro noticiado pelo nosso jornal.

Miguel Braga, responsável de comunicação dos leões, deixou garantia esta segunda-feira

"Se quero ver o Luís Godinho a apitar mais jogos do Sporting? Não, não quero. E digo isto até para o proteger... Com o FC Porto teve uma atuação com uma dualidade de critérios interessante; cinco jogos depois, nova dualidade de critérios, com a particularidade de ter expulsado duas vezes o Rúben Amorim, que nunca foi expulso como jogador nem treinador", atirou.

Não sendo este um pedido de veto oficial, para já, ao juiz do Famalicão-Sporting, recordamos que os verdes e brancos já tinham endereçado uma carta formal ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na temporada passada, tendo com alvo Jorge Sousa após um jogo contra o Braga, no Minho.